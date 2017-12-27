12/27 今彩539頭獎、大福彩頭獎、大福獎 統統摃龜

2017-12-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月27日）開獎的第1060000103期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000309期今彩539，頭獎也摃龜。

第1060000103期大福彩中獎號碼為：「05、06、14、17、33、37、38，特別號39」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共82注獲得，每注可得4000元；肆獎共1433注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1258注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎7注獲得，每注可得10萬元。

第106000309期今彩539中獎號碼為「03、30、34、35、37」，頭獎摃龜；貳獎共155注獲得，每注可得2萬元；參獎共5820注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7741注獲得，每注可獲得50元。

第106000309期39樂合彩中獎號碼為「03、30、34、35、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6954注中獎，每注可得1125元。

第106000309期3星彩中獎號碼為「205」，正彩共63注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000309期4星彩中獎號碼為「4362」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」