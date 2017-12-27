夜店殺警案年底重頭戲 高院明宣判68人

圖為103年9月20日，警方將信義區夜店殺警案多名嫌犯移送至北檢複訊。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-27 21:59

〔記者楊國文／台北報導〕轟動全國的北市信義區夜店殺警案，檢方已陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等70多人，除少年犯外，高等法院明將一口氣宣判68名被告所涉刑責。

據了解，由於多位被告已私下和被害人薛貞國妻子和解，分別被判8年半和9年的主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦在9月底最後一次庭訊也當庭向薛妻道歉，劉芯彤去年還替曾威豪產下1女，預料高院明天宣判刑度，不少被告會較一審來得輕。

高院審理期間，曾威豪、劉芯彤只承認聚眾在場助勢，否認涉將刑警薛貞國傷害致死罪，而被依傷害致死罪判8年4月的萬少丞委任律師指出，萬少丞雖和夜店安管人員起衝突，但未和薛貞國有肢體接觸，和薛的死無因果關係，請求高院考量萬已和家屬和解，給予緩刑。

這件店殺警案發生在103年9月13日凌晨，曾威豪及當時的女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，劉打電話找蕭叡鴻通報撂人，休假中接獲通知的薛貞國偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國竟遭亂拳及紅絨柱痛毆致死。

曾威豪等被告認為判刑太重、檢方則不服多名被告被輕判，結果全部66名被告均上訴高等法院，另有2名被告隨後亦併案到高院審理。