山難國賠案逆轉勝 南投縣消防局：感謝法官英明

2017-12-27 11:56

〔記者謝介裕／南投報導〕中山醫學大學學生張博崴山難國賠案，南投縣消防局在法院一審時被判敗訴，須賠償266萬多元，該局提出上訴後，今日上午11時許，台北高等法院審結，改判南投縣消防局無罪，消息傳回地方後，消防、義消、山青等相關救難團體振奮不已，也感謝法官明察秋毫，將大幅提升救災、救難的士氣。

100年2月間，中山醫學大學學生張博崴攀登白姑大山迷路、失蹤後，歷經50多天被尋獲時已氣絕多時，家屬遂提出國賠聲請，台北地方法院審理後，認為南投縣消防局須負起搜救不利職責，獲判敗訴須賠償266萬多元，一度造成民間救災團體出現寒蟬效應，深恐好心救人，但卻惹來官司纏身的事件重演，以致對於登山等意外救援，不如以往踴躍。

南投縣消防局長林聰吉、副局長陳興傑等人，雖然未北上聆聽法院判決，但透過律師在第一時間得知「逆轉勝」，消防弟兄個個難掩喜悅之情，直稱「感謝法官大人英明」。

陳興傑進一步表示，該國賠事件，也讓消防局更重視登山安全與管理工作，因此擬定「南投縣登山管理自治條例」，且在今年1月公告實施，總計有17條，明訂違反登山路線、攜帶定位功能器材、通信設備等種種規定者，將被處3000元以上、5萬元以下罰鍰，且還須自行負擔所有搜救費用，實施迄今尚無違規案件發生，顯見已具有一定遏止作用，值得山友正視。

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