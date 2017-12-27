山難搜救不力一審判國賠首例 高院逆轉免賠

張博崴父母受訪指出，對判決難免有些失望，希望政府檢討山難、海難等搜救機制。（記者楊國文攝）

2017-12-27 11:45

〔記者楊國文／台北報導〕中山醫學大學四年級學生張博崴，6年前攀登南投白姑大山時失蹤，官方搜救51天找不到，但民間山友投入2天就找到遺體，甚至從遺體狀況研判，張的父母質疑山難救援機制失能，錯失黃金時間才害兒子冤死，訴請國賠665萬元，台北地院認定南投縣政府消防局有「未針對重點搜尋、虛耗人力、錯失時機」等疏失，判賠267萬元，這是首宗山難搜救不力須國賠案例，但高等法院今逆轉判免賠；可上訴。

高院尚未公佈判決理由，無法得知判決逆轉因素。張博崴的父母、胞姊今均到庭聆判，張父張俊卿表示對判決敗訴難免有些失望，是否上訴不是重點，但呼籲政府應加強搜救機制、立法，將漏洞補起來，避免悲劇重演；張母也為消防人員請命，希望增加消防人力，她說，外國的消防人力是1:600，但我國卻高達1:2000，人力嚴重不足。

100年2月27日，熱愛登山的張博崴進入白姑大山，預計停留兩天一夜，28日下午他發現迷路，打電話給女友說，可自行走出白姑大山，不料當晚未下山，女友立刻向南投縣警局報案。

南投縣消防局同日深夜11點多獲通報，3月1日啟動搜救，歷經51天救援無功，心急如焚的家屬委託民間山友黃國書等人入山救援，黃國書兩天後（4月20日）在官方已回報「無所獲」的水管路附近找到遺體及遺書。

法醫鑑定張生受困7到9天後死亡，死因是等不到救援、失溫脫水。家屬質疑是救難機制失能才害死兒子，訴請南投縣消防局等5個公務單位國賠。

北院認定，南投縣消防局違背應受期待的注意義務，終致張博崴死亡，符合「公務員怠於執行職務」國賠要件，判賠償喪葬費67萬元，精神慰撫金200萬元；消防署等其餘公務單位被認定無過失免賠。

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