駁回同婚登記案 審判長：很抱歉

2017-12-27 11:47

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院今日駁回第二起同婚案，審判長林玫君宣判後，罕見地請當事人梁宗慧、朱姵諠留步，向她們解釋判決理由，並表示完全能理解同志的處境，但因大法官釋字748號已出爐，須等兩年的立法期，這段期間無法源依據可命戶政機關接受同婚登記，對於這樣的結果「很抱歉」。

有別於其他法官宣讀判決主文後即離去，林玫君見梁、朱2人親自到庭聽判，特別請她們留下來，並溫柔地解釋判決理由，態度友善。

林表示，大法官釋字748號說明拒同婚已違憲，並給立法機關兩年填補這個法律漏洞，但行政法院僅能監督行政機關有無依法行政，無法越殂代庖立法。

林說，能深感受同志的處境，但要在這兩年的立法期間內，直接命戶政機關接受同婚登記，行政法院於法無據，若兩年後立法機關仍怠於職守，法院才有權力代行。

對於這樣的判決結果，林玫君直說「很抱歉」、「辛苦了」，安慰當事人只要有心還是可以過得很好，也有很多人祝福她們。

梁宗慧表示，能夠感受到審判長的高度善意與祝福，不過法律上她和朱姵諠就是沒有任何關係，這牽扯到伴侶面臨醫療需求時，另一半能否以配偶身分作出任何決定，將不會放棄希望，上訴求翻盤。

據悉，行政院「同性婚姻法制研議專案小組」手中已擬4個草案，但政府高層有一些考量，未在本會期提出，相關人士研判，最慢可能拖到明年九合一選舉後才會提出。