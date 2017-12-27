出版社積欠編輯費 國教院獲賠上億元

2017-12-27 11:37

〔記者溫于德／台北報導〕國家教育研究院（簡稱國教院）認為，聯教圖書出版公司與其簽立「九十學年度部編本國民中學一、二、三年級教科用書授權印製發行契約」後，並未依約分期給付個其應付編輯費，尚欠逾1億元款項，因而向台北地院遞狀請求。案經法官審理後認定，原告依約提告有理，如數判准1億1464萬餘元，可上訴。

國教院指出，聯教圖書出版公司2001年5月31日簽約後，應如合約內所載，分期給付「九十學年度國民中學一、二、三年級教科用書」之編輯費，卻未給付完成，因此分成3個年級、提出3份書狀提告。據悉，三年級部分尚欠3762萬5022元、二年級為4314萬5000元、一年級則是3387萬7200元。

不過，聯教圖書出版否認給付義務，辯稱，時值教科書將轉為一綱多本之際，但國教院僅交付舊版內容、未交付任何新版教科書，基於原告未完成承攬工作，被告自然不須給付編輯費；且即便得請求編輯費，也已罹於2年請求權時效，請求駁回原告訴訟。

但3案法官均表示，該合約內並未約定國教院負有新版教科書編輯義務、應編輯之內容、交付及驗收時間，或著作財產權應屬於聯教圖書出版等約定，認定被告具給付義務。此外，3名法官同時再依民法第125條之規定，認定案件均未罹於15年請求時效，先後於上月7日、21日與昨日判原告勝訴，被告共須賠償1億1464萬7222元。