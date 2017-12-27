水燙、棒打、槍擊被害人 7男殺人未遂被起訴

警方逮捕涉嫌開槍殺人未遂的陳男。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-12-27 11:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名余姓搬運工人，因與李姓男子有債務及人頭帳戶糾紛，今年7月30日遭李男夥同詐欺集團陳男等7人押出，以鋁棒、電纜線毆打，還以滾燙熱水燙傷凌虐，一度逼迫余男要從高屏大橋跳下去，翌日凌晨陳男更亮槍，要余男「下輩子好好作人」，隨即朝余男連開2槍，其中1槍卡彈，余男中彈負傷趁亂逃出才撿回一命；高雄地檢署今將李男、陳男等7嫌依殺人未遂、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，42歲的李姓男子因不滿24歲余姓男子欠他錢，先誘出余男毆打，後得知余男另因人頭帳戶事宜與陳姓男子等人有糾紛，於是聯繫陳男夥同何姓友人等共7人，開竊來的馬自達贓車，將余男押往小港、大寮等地鐵皮屋與汽車旅館毆打。

李嫌等人一度還要余姓被害人從高屏橋跳下去，最後陳男更亮槍要余男「下輩子好好作人」，並近距離朝余姓被害人頭部連開2槍，余嚇得閃避，1發子彈從右肩射入貫進胸腔，另1槍卡彈，余男趁暗夜混亂中負傷逃離，半路搭計程車報案，被送到醫院急救，才撿回一命。

鳳山警分局與高雄市刑警大隊事後查出，押走余男凌虐、並企圖槍殺余男的犯嫌，不但涉及專偷馬自達轎車成員，還包括詐欺集團、販毒集團成員，3天後在大社區一處別墅收網攻堅逮人，起獲槍械、海洛英等毒品。

高雄地檢署今偵結，將涉案李、陳、何姓等7嫌，依殺人未遂、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌起訴。

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