超商高粱酒均一價250元？原來都是偷來的

有竊盜等多項前科的48歲楊姓男子終日無所事事，靠竊取超商高單價的金門高梁酒，以250元低價變賣來換取生活開銷，足跡遍及新竹、桃園等地。 （記者廖雪茹翻攝）

2017-12-27 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有竊盜等多項前科的48歲楊姓男子，終日無所事事，靠竊取超商高單價的金門高梁酒，以250元低價變賣來換取生活開銷，足跡遍及新竹、桃園等地；竹北警分局與超商建立治安防守線，經三民派出所循線追查，在楊嫌故技重施時，將他緝捕到案，短短半個月已知涉案至少11起。

竹北警分局表示，日前接獲超商報案指稱，一名男子常利用店員幫購物民眾結帳疏於注意之際，竊取高單價的金門高粱酒；前天再度故技重施時，被機警店員發現上前制止，但被趁隙逃脫。由於該分局與便利超商、金融機構早已建立治安防守線的聯絡機制，三民所所長吳榮財立即成立專案小組追查。

三民所表示，經調閱周邊監視器及現場可疑車輛，進行大數據分析和交叉比對，發現有竊盜、搶奪、強盜、毒品等前科的楊姓男子涉有重嫌，立即偕同巡佐張志兆及警員黃政喆、張楷晟前往其住處附近埋伏，26日晚上楊男返回住處時上前逮捕。

警方調查，楊嫌專門選定超商店員忙於結帳之際，鎖定高單價的金門高粱酒，將酒放入隨身攜帶的公事包內，再快速離開超商，得手之後為換取生活費，不惜將原本一瓶約600到750元不等的酒，以250元低價變賣。

警方表示，因罪證確鑿，楊嫌被逮後俯首認罪；經清查，近半個月來足跡遍及竹縣竹北、湖口、桃園楊梅等地，涉案逾11起，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

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