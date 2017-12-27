中山高大貨車26日翻覆6傷 連環撞畫面曝光

2017-12-27 09:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高南下47.5K處26日發生載運鷹架大貨車衝過護欄翻覆到北上車道，造成12輛大小車連環車禍，釀成6傷意外，國道一隊今天說明，大貨車事故因衝擊力較大，總造成嚴重事故，呼籲駕駛上路前確實檢查，避免發生機件脫落造成交通事故，而國道公路警察局今年截至11月，針對大型車重點違規行為取締2284件，較去年同期增加約300件。

林口下坡路段連環事故，國道一隊表示，大隊勤務指揮中心26日15時許獲報，中山高南下47.5K林口下坡路段發生多車事故，其中一輛大貨車衝過中央分隔島翻覆在北向內側車道，立即調派巡邏車查看，並通知119派救護車到場；警、消趕抵協助現場人員脫困，將受傷但意識清醒的6人送往林口長庚醫院救治，其中一名遭衝過對向大貨車波及的陳姓紅色轎車駕駛傷勢較重，幸無大礙。

警方調查，41歲大貨車黃姓駕駛載運鷹架從林口上交流道要到楊梅，行經國道1號南向46公里時，疑簪傳動軸脫落失去動力，黃男試圖退檔減速，將車輛開至外側路肩試圖磨擦護欄降速不成，先後撞到前方大貨車、自小客貨車後，失控衝過中央分隔島側翻在北向內側車道，造成北向車道1部大貨車及7部小車因閃避不及或被護欄水泥塊波及。

其中由40歲陳姓男子駕駛的紅色國瑞自小客車首當其衝，車輛幾乎全毀，前擋風玻璃碎裂，所幸陳男依規定繫上安全帶沒有被拋出車外，經送醫後檢查肋骨斷裂、右腳骨折須開刀治療，生命跡象穩定，另大貨車黃姓駕駛頭部受到輕微撕裂傷及胸部挫傷，車內助手泰籍外勞腳部撕裂傷，該事故共造成12部車交通事故（4部大型車、8部小型車），造成6人輕傷，相關車輛肇事責任目前釐清中。

警方對12車車駕駛酒測，均無酒精濃度反應；而這起事故造成南、北向車流嚴重回堵，17點55分排除恢復通車。

國道一隊大隊長梁建發呼籲用路人車輛要定期維修，避免發生機件脫落造成交通事故，車輛裝載貨物要依規定覆蓋、綑紮牢固，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

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