12/26 大樂透、今彩539頭獎均摃龜！

2017-12-26 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月26日）開獎的第106000107期大樂透與第106000308期今彩539頭獎均摃龜。

第106000107期大樂透中獎號碼為：「07、08、10、20、24、27。特別號：19。」頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得204萬2380元；參獎共64注獲得，每注可得3萬4366元；肆獎共164注獲得，每注可得8621元；伍獎共3400注獲得，每注可得2000元；陸獎共4470注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬9382注獲得，每注可得400元；普獎共5萬3658注獲得，每注可得400元。

第106000107期49樂合彩中獎號碼為「07、08、10、20、24、27」，四合摃龜；三合104注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4513注中獎，每注可得1250元。

第1060000308期今彩539中獎號碼為「07、11、17、18、35」，頭獎摃龜；貳獎共166注獲得，每注可得2萬元；參獎共6257注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9388注獲得，每注可獲得50元。

第1060000308期39樂合彩中獎號碼為「07、11、17、18、35」，四合摃龜；三合共175注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5929注中獎，每注可得1125元。

第1060000308期3星彩中獎號碼為「229」，正彩共45注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000308期4星彩中獎號碼為「8809」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」