醉後被撿屍性侵 她發現衰染性病怒告男友人

2017-12-26 19:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲黃姓男子遭控趁女性友人小婷（化名）酒醉時撿屍性侵，還把性病傳染給小婷，小婷得知後怒告黃男涉乘機性交罪與傳染花柳病罪嫌，新北地檢署調查認為，案發後小婷曾傳訊給黃男說：「我沒有很介意」，加上黃男以為自己的花柳病經治療已痊癒，主觀上無故意傳染之意，今對黃男做出不起訴處分。

小婷指控，去年9月晚間，她跟黃男相約喝酒聊天，對方見她酒醉意識不清，送她回家後，掏出「小弟弟」硬上，她痛到醒過來，大喊：「不要」，黃男才停止，事後她去做檢查，發現竟染上了花柳病，憤而對黃男提告。

黃男到案後供稱，當晚他與小婷都喝醉了，不記得怎麼搭計程車送小婷回家的？到她家後，小婷自己打開住處大門，他送小婷回房間後，便開始幫小婷清理頭髮上的嘔吐物，兩人接著擁吻，發生性行為，後來因小婷喊痛，他就中斷嘿休，之後兩人便躺在床上聊天；另不諱言2014年間曾罹患淋病與菜花但已治癒，醫生說不用回診，事後他與女友嘿休，女友也未被傳染，認為自己的性病已經好了。

檢方調查發現，翌日上午黃男LINE詢問小婷狀況，對方追問：「我昨天應該沒有主動吧」、「到底怎麼發生的？」黃男說：「就是頭髮吹一吹，我們就親了」，小婷回稱：「沒關係啦我應該其實沒很介意」、「只是真的很痛就是」，檢方依此認為，黃男性侵罪嫌不足。

傳染花柳病部分，醫院就診紀錄顯示，黃男2014年間曾罹患淋病與菜花，但經治療後症狀均已改善，之後未再有相關求診紀錄，雖案發後黃男經醫事檢驗，發現體內仍存有人類乳突瘤病毒，但如無定期檢驗或有外顯病徵，一般人確難察覺，難認黃男明知有花柳病，仍與小婷嘿休，故意將花柳病傳染給她，因此處分不起訴。