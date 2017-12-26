涉淘空公司7000萬 宏正前法務長300萬交保

2017-12-26 19:27

〔記者張文川／台北報導〕生產電腦周邊設備的上市公司「宏正自動科技」，今年10月傳出，公司前法務長吳佑民、法務主管黃子溱涉嫌掏空公司資產逾7000萬元，款項均匯往海外紙上公司，台北地檢署10月28日發動搜索約談，依涉證券交易法特別背信罪嫌，聲押吳、黃獲准；由於2個月押期將屆，檢方聲請延長羈押，台北地院今提訊2人開庭，訊後認定已無羈押必要，裁定各300萬元交保，皆限制住居、出境、出海。

全案爆發後，宏正公司發布重大訊息表示，吳佑民、黃子溱於2015年至2016年間，涉違反公司內控，獲取不法所得，侵害公司權益，去年底吳、黃相繼離職後，公司第一時間就已透過內部稽核，掌握吳、黃等人涉背信、洗錢，今年3月主動向調查局新北市調查處提出刑事告訴。

檢、調調查，吳佑民與黃子溱任職期間，先與公司老闆建立私密溝通管道，再以「公司須向國外法律團隊請益」為由，陸續向公司申請支付諮詢費，1年多期間總計挪用逾7000萬元資產，並匯往2人掌控的海外紙上公司，去年底吳、黃相繼離職並出境至澳洲，今年10月前返台後，檢調掌握行蹤。

10月27日晚間，吳、黃欲搭機離台，在桃園機場被航警局留置，檢方簽發拘票將2人拘提到案，隔天搜索吳、黃住所，訊後認定吳、黃涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准；另，吳妻尤女因涉及洗錢，檢方諭令以200萬元交保。

2個月羈押期將於本月28日屆滿，檢方聲請延押，法官今提訊吳、黃，開庭後認定已無羈押必要，裁定各300萬元交保。