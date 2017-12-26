無情男棄某大姊糟糠妻 當孩子面暱稱小三老婆

2017-12-26 19:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕彭姓男子與大他4歲的陳姓某大姊結婚32年，不顧妻子在市場擺攤賣水果的辛勞，多次當著孩子面前暱稱小三老婆，還怨兒子不幫他掩護，妻子日前發現他與小三彼此暱稱老公老婆後，萬念俱灰希望和平離婚，卻遭恐嚇放火燒屋同歸於盡，新竹地院除判准離婚外，還判彭男需賠償10萬元精神慰撫金。

60歲的陳婦指控，74年與小她4歲的彭男結婚後，即生育、照顧孩子，平日在竹東市場以擺水果攤為生，彭男則在民營企業上班，除支付2名兒子的學費外，其他有關家中每日的伙食費、生活費等基本開銷，均賴她擺水果攤每月約1萬元的微薄收入辛苦支撐。

她為了家計，每日奔波於水果攤和家庭之間，夫妻雖同住在一個屋簷下，但已有十幾年沒有夫妻之實，形同陌路。又彭男早已無心於婚姻、家庭，這些年來曾數次疑有婚外情，她總是為了孩子而隱忍，亦苦無抓姦在床的事證而一再原諒，期盼有一天先生終會回心轉意。

然而事與願違，今年4、5月間，她發現先生與小三的LINE互稱老公、老婆，對話包括「老公！我下班了！回到家了！晚安！」、「老婆！妳真的混很兇！又把老公當小的！」、「老公！別生氣！老婆實在忙！」、「老婆！忙個屁！老公都不要！」、「老婆！不是講好說要互相連絡的嗎？老婆！準備睡覺了嗎？」、「老婆！還好吧？好玩嗎？」、「早一點休息！晚安！」、「妳也早點休息！愛妳的老公！晚安！老婆！把出國的行程表帶下來讓我看一下？」、「老公，你吃飯了沒？老公我下班了回到家了，晚安，老公，我睡覺了，晚安。」、「老婆！看妳喝了不少酒了！要閃酒了！熬夜又喝酒真的太傷身體！妳要愛惜自己？知道嗎？老婆！看妳玩賭喝酒！我就睡不著了！拜託妳不要玩！幾點下班？」

陳婦說，夫妻結縭已逾30載，但幾乎沒有任何互動，彭男從不主動跟她說話，她每天為先生煮餐備食，先生連一句感謝的話也沒有，對她的態度極為冷漠。她發現小三的曖眛訊息後，曾拿一份離婚協議書給先生簽，希望雙方能夠理性的協議離婚，先生卻大發雷霆，並口出惡言，揚言放火燒屋，大家同歸於盡。

法官傳訊2人兒子出庭，兒子作證說當時有與父親聊到外遇一事，沒想到父親竟說「你怎麼這麼笨，男人就應該互相掩護」等語，雖沒有正面回答，但已經等於證實自己確實有外遇，他曾好幾次聽到父親跟小三講電話，稱對方老婆。

最後法官不但判准離婚，還判彭男需賠償妻子10萬元精神慰撫金。