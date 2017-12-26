抓到了！松菸文創槍擊案 槍手在雲林落網

2017-12-26 18:39

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市松菸文創園區內富邦建設大樓上月發生槍擊案，一名男子偽裝成便當外送人員，潛入7樓辦公室詢問「陳主任在不在？」總機人員回答不在後，該男子隨即朝天花板開1槍後逃逸。警方布線追查，今天下午循線在雲林逮捕29歲槍手翁姓男子，雖然翁沒透露詳細開槍原因，但經警方側面了解，恐與富邦建設在北市2建新建大樓工程土方標案有關。

警方指出，今年11月1日，翁男偽裝成便當外送人員，潛入台北市松菸文創園區的富邦建設大樓7樓辦公室開槍，隨後混入人群中逃逸。案發後，台北市信義分局與台北市刑大偵二隊成立專案小組追查，發現翁犯案後不久就開車南下逃逸，還在11月8日將逃逸車輛在雲林斗六轉賣，企圖躲避查緝。

不過警方根據線報，持續在雲林地區訪查，今天下午順利在雲林地區逮到翁嫌，並查獲他犯案用的一把改造金牛座手槍。

據了解，富邦建設大樓遭開槍原因，應該與富邦建設在北市中山區、信義區一塊建地的土方工程有關。這兩塊建地的土方工程經招標後由某廠商得標，但牛埔幫與松聯幫分子疑似想出面分一杯羹，但卻遭到富邦建設拒絕，幫派兄弟不滿才找來翁當槍手前往開槍警告。

警方說，目前除將翁先依槍砲罪嫌送辦，也將再深入追查此案，進一步釐清詳細開槍原因並追查幕後主使者。