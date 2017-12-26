永康中華路年年蟬聯最危險路段 美國遊客朝聖

台南市永康區中華路為南市最危險路段，當地住戶對中華路看法不一，但卻引起國外遊客朝聖。（圖擷自Google地圖街景）

2017-12-26 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年台南市十大易肇事路段中，永康區中華路繼續蟬聯冠軍。中華路為台南市最長路段，跨區車流量大，中華路住戶認為「車禍多很正常」，也有部分住戶認為，危險駕駛橫行，發生車禍早已「見怪不怪」。但這危險路段的惡名，卻吸引美國觀光客前來朝聖。

台南市警交通大隊公布今年南市十大易肇事路段，排名第一為永康區中華路246件。據《聯合報》報導，永康警分局交通組指出，中華路不僅串連人口密集區，平常車潮洶湧，且一年車禍超過400件、平均每天發生超過1起車禍。

中華路連年名列易肇事路段首位，引起外國人朝聖，中華路林姓住戶表示，他的美國友人來台自由行，聽聞中華路每年車禍多，特地前來參觀，讓他十分尷尬。而一名中山南路李姓住戶表示，他行經中華路20餘年從未發生事故，但他1名同事上班1年卻發生2起車禍，分別是閃避不及追撞急煞車前車及紅燈右轉被追撞，2次車禍都有部分責任。

探究中華路為全市最危險路段的主因，永康分局交通組長張澤銘表示，主要多為民眾搶快爭道、不守交通規則，他也強調，警方公布危險路段，用意提醒用路人小心駕駛。