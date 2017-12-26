聯結車停車買檳榔 機車閃避不及慘撞

2017-12-26 18:41

〔記者蘇福男／路竹報導〕25歲張姓聯結車司機今天上午行經高市路竹區省道台1線，打算停車買檳榔，22歲彭姓機車騎士疑似閃避不及，直接從後方追撞上去，整部機車擠壓變形，目前人送醫觀察中。

張男告訴警方，案發時他正準備停靠路邊，到檳榔攤買檳榔，打方向燈準備靠右時，突然聽到後方傳來碰一聲，他趕緊停車查看，發現機車撞上聯結車左後方，彭男身體被夾住，趕緊通報119救護。

警消趕緊將彭男送醫急救，幸好彭男當時有戴安全帽，頭部及四肢多處擦挫傷，目前仍在醫院觀察中，真正肇事原因尚待警方進一步調查。