放任未成年好友酒駕騎車摔死 男判刑4月

2017-12-26 19:15

〔記者王定傳／新北報導〕19歲林姓男子今年4月，與17歲彭姓少年在KTV歡聚後，明知少年喝酒，仍借他機車，還坐在後座上路，行經新北市板橋區時與陳姓計程車司機發生車禍，彭男送醫不治；新北地院法官認為，林男明知少年沒駕照又酒駕，未加以阻止，聽任他騎車上路，其不作為與彭死亡有因果關係，依過失致死罪，判他4月徒刑。

至於56歲的陳姓計程車司機，起初否認犯行，堅稱是少年來撞他，後來認罪，法官認為他有未注意車前狀況、未減速慢行，且該處限速40公里，陳男超速17公里，依業務過失致死罪，判刑6個月；全案可上訴。

本案發生於今年4月10日，林男及彭姓少年等人在板橋歡聚，隔日凌晨2時許，林男明知彭少喝酒，沒有駕照，仍同意他騎車上路，自己坐在後座，行經實踐路27巷與實踐路口時，與計程車發生碰撞，林男受輕傷，彭送醫急救後仍因頭部外傷併顱內出血，致中樞神經衰竭不治死亡。

據了解，被害者家屬要求賠償800萬元，陳姓司機僅願賠償20萬元，林男雖認罪，但他認為，彭姓少年過失責任大，折抵後願賠200萬左右，剛好就是家屬獲賠強制責任保險理賠金範圍，由於差距過大，家屬並未同意和解。

法官認為，林男明知被害人有喝酒、沒駕照，不具嫻熟駕駛技術，如果讓他上路行駛，依一般經驗法則，將有致他人身體及生命法益受侵害危險，以一般智能有良知及理智謹慎者，均知不應將機車交給少年，林男負有防止危險發生的保證人義務，不加以阻止，怠於履行其義務，其不作為與被害者死亡有相當因果關係，也有過失。

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