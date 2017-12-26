控被同事性侵 熟女卻傳訊「和我做愛有高潮嗎」？

2017-12-26 18:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市46歲女子與73歲蘇姓老翁交往，卻指控酒後被蘇翁性侵；新北地檢署調查發現，女方案發後未於第一時間提告，還傳訊問蘇翁：「和我做愛有高潮射精嗎？」直到兩人分手後，女方要求蘇翁資助20萬元植牙費遭拒才提告，檢方依此認定蘇翁涉嫌乘機性交罪嫌不足，不起訴。

女同事控訴，與蘇翁只是同事關係，今年1月蘇翁到她家中喝酒，趁她酒醉意識不清之際，「硬上」性侵得逞。

蘇翁表示，兩人去年11月底交往，案發當天是合意性交，女同事酒後哭哭啼啼抱著他，兩人自然而然嘿休，否認性侵，事後兩人也常相約吃飯，今年4月他因兩人個性不合提出分手，女同事LINE傳訊表示「不想分手」，6月間又說她植牙需要20萬元，要他資助，他沒有回覆，對方就說要到警局提告他強暴。

檢方發現，案發翌日，女同事還傳訊問蘇翁：「和我做愛有高潮射精嗎？」兩人分手後，女同事傳訊給蘇翁：「無緣的結局該是終結了，祝福你」、「我依然尊重你的決定！我會慢慢去適應，一個人這樣無緣（無言）」結局的日子」。

檢方認定兩人曾交往；加上女同事還傳訊要求蘇翁：「我植牙費要20萬元，你可以幫我付嗎？」、「你沒回覆的話，我就到警局提告你強暴」，檢方懷疑女同事是因蘇翁拒絕付20萬元才提告，且女同事反應與一般被害人不同，兩人朋友也證稱，案發後兩人還一起到卡拉OK唱歌，互動像夫妻，因此今做出不起訴處分。