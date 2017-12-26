想多賺點零用錢 賽鴿小開淪詐欺車手

警訊後將彭男移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-26 18:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕21歲彭姓男子家中養賽鴿為業，還曾贏得千萬獎金，但不務正業，平常就待在家中幫忙養鴿。今年6月，彭男透過網友介紹，擔任詐騙集團車手，幫忙領取游姓婦人被騙的積蓄。基隆警方接獲報案後，立刻調閱相關資料，今日上午前往彭男家中逮人，起出他取款時穿著的衣物，將人帶回偵訊。警訊後，依涉犯詐欺罪將彭男移送法辦。

基隆一名75歲游姓老婦人今年6月接到詐騙集團成員電話，謊稱她涉及刑事案件，必須到銀行開新的戶頭，並將積蓄存入，再將新帳戶的提款卡及存摺交付給假的檢察官。老婦擔心自己真的涉及刑案，竟按照詐騙集團成員指示，將260萬老本交給詐騙集團成員。一個禮拜之後，老婦才感覺有異，跑到派出所報案。

基隆市警四分局偵查隊與刑事警察大隊偵三隊接獲通報後，即刻調閱取款人的影像，經長時間追查，發現取款車手家住在桃園楊梅一帶，今日上午見時機成熟，前往彭家逮人。

警方調查，彭男家中是養鴿大戶，在賽鴿界小有名氣，但他卻頻頻出狀況，曾涉及毒品案件被警方逮捕偵辦過。

偵辦人員上午6時許抵達彭家時，彭男正在睡覺，見大批警力進入，自知犯法，乖乖配合，也將取款時穿著的衣物交給警方。

彭男承認犯行，並向警方表示，因為在家幫忙顧鴿子，收入不穩定，剛好網友透漏有一條賺錢的管道，才會去當車手，每次取款，可以獲得百分之二的獎金，幫忙領了2次30萬元，分得6000元。警訊後，依涉嫌詐欺罪嫌，將彭男移送基隆地檢署偵辦，並持續向上追查幕後集團成員。