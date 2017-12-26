洗到一半變冷水 竟是熱水器燒起來

2017-12-26 17:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市民族東路一棟民宅，上月發生一起離奇火警，當時一位民眾正在洗澡，洗到一半，發現熱水突然變為冷水，請室友前往查看，發現瓦斯熱水器竟已起火燃燒，當下立即以滅火器撲滅火勢，才未釀成重大災害。

台北市消防局鑑定後，發現起火原因是因民眾使用錯誤的瓦斯管線，導致瓦斯管漏氣而起火燃燒。

消防局表示，使用錯誤的瓦斯管線，容易造成不易鎖緊致瓦斯外洩，目前市面經檢驗合格可連接熱水器之瓦斯橡膠軟管為編號CNS9620軟管，若使用其他未經檢驗合格或錯誤型號之軟管，則容易發生瓦斯漏氣現象。

消防局呼籲，民眾應重新檢視家中瓦斯熱水器及瓦斯管線安裝是否正確，檢查方式及重點如下：

1.選用合格熱水器

瓦斯爐及瓦斯熱水器，應選用貼有經濟部標準檢驗局檢驗符合CNS國家標準之合格標籤及產品瑕疵意外責任險「TGAS」標籤之產品。

2.選用正確瓦斯管線

使用於熱水器之瓦斯配管，依法令規定僅能使用CNS9620燃氣用橡膠軟管。切忌勿使用編織管，編織管外圍為鐵絲，內部為塑膠軟管，連接瓦斯爐具側不易鎖緊或長時間使用易硬化而發生漏氣現象。

3.僱用合格承裝業安裝

安裝時應認明領有合格「燃氣熱水器承裝業證書」的店家；安裝人員必須具有「特定瓦斯器具裝修技術士」合格證照。

4.確實做好定期檢查

定期檢查管線是否接續完全、有無破損、套環是否鎖緊、螺絲有無鬆動等，並應注意管線長度不宜過長，並加安全夾以防止脫落。