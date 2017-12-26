不讓性侵被害人二度傷 雲縣啟動一站式服務

2017-12-26 17:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府繼六都之後，成為第一個開辦性侵害被害人一站式服務的縣市，今天在台大醫院雲林分院斗六院區舉辦服務空間啟用典禮，縣內警察、教育、社會、衛生、司法及檢調單位代表皆到場，共同見證縣內推動性侵受害者保護的里程碑。

縣長李進勇表示，以往性侵害偵察程序冗長，讓被害者承受二度傷害，藉由性侵害案件一站式的服務，筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序，可在同一空間整合進行，降低對於被害者的事後傷害，也讓被害者得到妥適的照顧，讓雲林對於性侵害者的保護往前邁進一大步。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，性侵害被害人一站式服務啟動後，台大醫院將結合婦產科、小兒科、婦幼醫學中心等相關科別，站在被害者的角度，安排動線，減少被害人不斷受到傷害的機會。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙則說，性侵害被害人一站式服務集結縣內相關單位人士，以專業守護、關懷被害人，象徵雲林縣的婦幼照護聯繫走在其他縣市之前，大家攜手建構幸福雲林的生活空間。

雲林少年及家事法庭法官潘雅惠也說，性侵被害者從到警局到驗傷、法院，每個過程心一直受到傷害，一站式服務除建立專業的信賴外，也把可能的傷害降至最低。

雲林縣政府自98年起辦理「性侵害被害人減少重複陳述作業」，今年性侵害通報案件計180案，性侵害案件進入減少重複陳述作業比率達7成，其中檢察官到場親自訊問比率高達8成，落實減少被害人重複陳述的效益。