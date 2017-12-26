火車站旁石墩傷人 台鐵判賠1536元

2017-12-26 16:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓婦人在新竹三姓橋火車站旁，遭矮石墩絆倒受傷而向台鐵請求13萬餘元賠償，新竹地院法官審理時認為現場路段並非供行人行走處所，且張女在跌倒前已經踢到石墩，明知有問題卻還是被絆倒，須自負9成過失責任，最後僅判台鐵賠償1536元。

張女指控，去年7月30日上午11點多在三姓橋車站步行至車站旁女廁時，因人行道遭機車擋住，未有站務人員管制，遂遶路而行，不料遭與人行道旁顏色相近的矮石墩絆倒，導致摔倒頭部撞擊地面，受有頭部、肢體多處鈍傷、腦震盪等傷害。

由於石墩顏色與人行道相近，且未設置明顯警示，張女認為台鐵管理公有公共設施設置有欠缺，又放任讓機車擅自占用人行道，阻礙行人通行，未有站務人員管制，因此向台鐵訴請賠償醫療費用、減少工作收入損失、精神損害等合計13萬餘元。台鐵則稱張女行走路徑，並非供行人通行的人行道，台鐵並無過失。

法官認為，矮石墩僅數公分高，並與人行通道相鄰，難免行人貪圖捷徑逕行跨越通行，台鐵應負維護安全義務，且矮石墩顏色與相鄰人行通道邊線及機車停車空間顏色相近，此意外後台鐵也塗上黃黑相間警示油漆，可見先前已經違反維護安全義務，並與張女受傷有因果關係。

然法官發現，根據台鐵的監視錄影畫面，矮石墩並非供行人通行的人行道，張女第1次跨越時左腳已踢觸矮石墩，但未摔倒，4分半鐘後又從先生停放的機車取出飲料，並仍依第1次行走路線，再次通行矮石墩，未目視前方，致左腳再次踢及矮石墩後向前撲倒，足見確有應注意而未注意該路況之過失，需負9成過失責任，最後僅判台鐵賠償1536元。