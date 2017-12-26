逼真！北市銀行遭搶…原來是演練

松山分局警方進行防搶圍捕演練。（記者鄭景議翻攝）

2017-12-26 16:23

〔記者鄭景議／台北報導〕因應年關將近，各金融機關大量資金匯入，台北市警方上週五在民權東路三段上國泰銀行，進行「防搶暨攔截圍捕演練」，假歹徒持刀槍闖入，押住警衛，畫面逼真，不知情民眾乍看之下還以為是真搶劫！

警方本次演練由2員警扮演搶匪，趁銀行欲打烊時分別持槍、刀闖入銀行大廳，並押住警衛，高喊「搶劫，全部趴下！」後，將手提袋丟入櫃檯，威逼櫃檯行員裝滿現金，行員為避免傷亡紛紛趴下，伺機按下警鈴，轄區民有所巡邏警網據報趕抵，當場將其中1名歹徒制伏，另1名搶匪趁隙逃逸，警方通報攔截圍捕，設下層層攔截點，逃逸歹徒在民權東路與敦化北路口被員警攔獲，演練圓滿落幕。

演練的松山警分局警方表示，本次防搶暨攔截圍捕演練，目的在提升金融機構業者自我安全防衛能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，也提醒員警在金融機構駐點執行防搶勤務時，與行方人員隨時留意可疑人物，遇有詐騙、車手領款可疑對象，可就近盤查防範，展現警方維護治安的決心。

警方也呼籲，民眾如欲提領大量現金，可向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全。若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，以利警方在最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。