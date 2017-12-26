台大貓殺手退學案 原、被告一問三不知法官傻眼

陳皓揚殺貓被台大退學。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-12-26 16:12

〔記者吳政峰／台北報導〕男子陳皓揚原是台大學生，前年與去年分別殺害「大橘子」及「「斑斑」兩隻貓，被台北地院依「動物保護法」判刑10月，得易科罰金60萬元，併科35萬元，台大也立即作出退學處分；陳皓揚不服，主張已修畢學分，符合畢業資格，退學無理，提告求翻盤；台北高等行政法院26日首次開庭，法官問了數個問題，陳的委任律師與台大代表均無法回答，讓法官傻眼，只好擇期再開。

法官無奈表示，開庭應有準備，但原、被告代表一問三不知，準備程序無法進行，諭知改到1月初再開，希望兩造把相關法規、命令、函釋準備好，才有審理依據。

陳的律師主張，陳在事件後即向台大辦理離校，當時仍有學籍，但台大以保全證據為由拒絕辦理，以不正當方式強制學籍繼續，最後再做出退學處分，已違法。

台大代表回應，陳在犯案時尚未辦理離校，是等到犯後才提出申請，且依照行政實務而言，陳離校前還是學生，直到下一個學期開始之前，都可享有台大生的暑修及住宿權，處分未違法。

兩造爭執辦理離校時間點，法官遂詢問陳皓揚何時辦理離校？哪一條法令或內規規範台大學籍時間點？「行政實務」的依據為何？未料雙方面面相覷，回答「要回去確認」才知道，法官傻眼，只好諭知改期。

25歲的陳皓揚5年前從澳門負笈台灣，就讀台大化工系，前年12月28日在台北市溫州街一處停車場掐斃貓隻「大橘子」，被逮後供稱「心情不好想報復」，台大祭出兩大過、兩小過處分。

去年5月間，北檢依違反「動物保護法」起訴陳，並勒令強制輔導，沒想到去年8月1日深夜，他又殺害餐廳「動物誌」的店貓「斑斑」，台大8月30日隨即作出退學處分，陳皓揚成為台大首位達到畢業門檻卻被退學的學生。