孝女臉書發厭世文 中市議員報警救回

2017-12-26 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區一名中年婦女因走不出喪女之痛，近期又照顧9旬重病老父，心力交瘁下，昨日深夜在臉書發出厭世文，市議員吳敏濟發現後，通報警方破門，將服用大量安眠藥的婦人送醫急救，所幸並無大礙，吳敏濟到院探視安撫，發現市府衛生局夜間並無社工值班，質疑市府人力配置失當。

服藥輕生的婦人平日熱心公益，常在臉書社群網站募集物資行善助人，但近期95歲父親重病，婦人侍父至孝，但也承受龐大的照顧壓力。吳敏濟指出，婦人因小女兒往生後，鬱鬱寡歡，加上近期老父親重病，讓她非常煎熬，才會萌生輕生念頭，所幸服務團隊及時發現婦人臉書透露輕生之意，趕緊通報警方救人。

大甲警方指出，市議員吳敏濟服務處主任卓義芳與婦人互為臉書好友，發現婦人發文透露輕生報警，員警到場時婦人已服藥，情緒激動，趕緊將她送至大甲光田醫院救治。

吳敏濟說，到院關心時，婦人仍不斷哭泣，但因夜間衛生局並無社工值班，找不到社工安撫，他認為，因為許多輕生的個案都發生在深夜，市府應該檢討人力配置，才能適時拉輕生者一把。

衛生局指出，婦人是衛生局關懷的個案之一，因醫院有處理流程，很少有社工深夜值勤，急診室護理人員當下也會協助，今日上午已派員前往關懷，並研議針對其臥病的父親提供居家服務協助，減輕婦人照護的壓力。

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