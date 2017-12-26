國1南下47K連環車禍釀6傷 事故現場排除 回堵車流消化中

國道一號南下47公里處發生連環車禍，目前共有6人受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-12-26 18:18

首次上稿 15:59

更新時間 18:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道一號南下47公里處發生12車連環車禍，目前共有6人受傷、皆已脫困，由於事故大貨車從南下車道撞進北上車道，這起車禍也造成南、北向車道嚴重塞車，駕駛人紛紛避開、改走高架，國道、高架路段全都「塞塞塞」，下午5點55分事故現場排除，回堵車流陸續消化中。

這起車禍事故一度造成國道一號南、北向回堵至五股、新屋交流道；五楊高架南、北向回堵至五股、楊梅；國道二號也受到波及，機場系統要匯入國一，東、西向回堵到大竹、八德；國一北上開放1線車道紓解，國道一隊電話仍被打爆，幾乎打不進去，由於正值下班尖峰時間，有用路人還擔心恐會堵到「天昏地暗」。

大貨車撞進北上車道 12車撞一起

車禍發生於今天下午3點16分，一輛大貨車行經國道一號南下47公里處時，突然撞進北上車道，並波及到北上其他車輛，現場總計有4大車、8小車撞在一起，桃園市消防局獲報派遣坪頂、龜山、蘆竹、中路、三民、特搜等分隊趕往救援，將受困的6人全數救出，所幸6人都輕傷、意識清醒，傷者4男2女，分別送往林口長庚醫院急救。

目前南向回堵至41K林口交流道附近，北向回堵至北52K機場系統附近，現場仍在處理中。有民眾表示，目前南崁交流道南北方向均上不去，導致蘆竹區、桃園區通往交流道均大塞車，所幸在下午5點55分已排除事故現場，逐漸消化回堵車流。

至於事故原因，國道警方初步調查，大貨車載運鷹架從林口上交流道要到楊梅，行經國道一號南向46公里左右疑似傳動軸掉落，駕駛試圖退檔減速卻發現煞車失靈，想將車開到路肩、摩擦外側護欄降速不成，失控撞其前方砂石車後往內側車道衝，過程中波及1輛小客車，衝破分隔島撞進北上車道翻覆，又造成北上車道2輛大車、7輛小車閃避不及受波及。

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事故大貨車從南下車道撞進北上車道。（記者鄭淑婷翻攝）

因此這起車禍也造成國道一號南、北向都塞車。（記者鄭淑婷翻攝）

塞爆了！國道一號47公里處9車事故，南、北向回堵到五股、機場系統 。（記者鄭淑婷翻攝）

國道一號南下47公里處下午發生連環車禍，下班尖峰時間車流嚴重回堵。（記者鄭淑婷翻攝）

國道一號南下47公里處，發生2輛大貨車6輛小客車車禍事故，翻覆的車子佔據南、北車道。（記者鄭淑婷翻攝）

國道一號南下47公里處，發生2輛大貨車6輛小客車車禍事故。（記者鄭淑婷翻攝）