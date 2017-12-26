媽寶遭逮狠咬警手指 嗆「我有愛滋一起死」

2017-12-26 16:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣37歲朱姓男子，日前駕駛變造車牌的車輛，在新竹湖口鄉一帶徘徊，竹南警分局偵查隊昨日攔查，搜出多本他人存摺及提款卡，遭警方帶回釐清案情，但在警車上時，朱男卻突然狂性大發，意圖咬舌自盡，偵查隊小隊長立即伸手制止，卻被他狠咬一口，朱還嗆聲，「我有愛滋病及B型肝炎，要死大家一起死！」雖事後朱男家人稱他未罹病，但小隊長仍不免心慌，自行花錢驗血。

竹南警方昨日獲報，朱男駕駛一輛懸掛變造車牌的車，在新竹縣湖口鄉一帶徘徊，形跡可疑，偵查隊小隊長李淞凱立即率員前往埋伏，趁朱男出面取車時一擁而上，在車上查獲多本他人的存摺及提款卡，雖朱男辯稱是代替朋友領包裹，警方仍將他帶回釐清案情。

有多項毒品前科的朱男在押解過程面對警方的詢問，突然情緒失控，不斷大罵警方「一直找我麻煩」、「就是想逼死我」，更吐出舌頭意圖咬舌自盡，李淞凱見狀立即伸手阻止，不料卻反被朱男狠咬一口，拇指遭咬傷當場見血。

朱男咬傷李淞凱後還囂張嗆聲，「我有愛滋病及B型肝炎，要死大家一起死！」警方請醫院替朱男驗血，遭咬的李淞凱也感心慌，自費到檢驗所抽血檢查，雖暫無愛滋病及B型肝炎反應，且朱男家屬也表示朱男並未罹病，但因愛滋病有潛伏期，仍須等3天後朱男檢驗報告出爐才能確認，李淞凱雖已對朱男提出傷害告訴，但心情仍懸在半空。

而朱嫌遭警方帶回後一改先前態度，直呼要找媽媽，經警方勸說並讓其與母親通話後方卸下心防，坦承車子是透過臉書朋友購買的，但多本他人存摺及提款卡來源仍交代不清，全案訊後依傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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