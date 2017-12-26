佈線數月 白河警負傷逮1藥頭起槍毒

白河警方查獲張姓藥頭涉嫌販毒，起出海洛因等毒品及改造手槍、子彈，李姓小隊長（右2）壓制張嫌時手、腳多處受傷，南市警局長黃宗仁（右1）今至白河警分局頒發破案茶，白河警分局長陳建民（左2）也對員警表示慰勉。（圖由白河警分局提供）

2017-12-26 15:40

〔記者王涵平／台南報導〕張姓藥頭在新營區等地涉嫌販毒，白河警佈線數月跟監蒐證，昨晚追捕時將張嫌逼至僅容1人的巷弄，李姓小隊長壓制時手腳多處受傷，在張嫌身上起出海洛因等毒品及改造手槍、子彈。

家住新營45歲張姓藥頭（有毒品、槍砲、強盜、擄人勒贖、妨害自由等前科），涉嫌在新營等地區販賣海洛因、安非他命等毒品，白河警方數月前獲報後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，展開佈線跟監、蒐證。

昨日晚間6時許，發現張嫌在新營市區訪友，偵查隊長率員前往埋伏，7時許張嫌又現身後前往逮捕，未料張嫌逃竄至附近狹小巷弄內，因巷弄僅容1人入內，李姓小隊長趨前將張嫌壓制地上，右手、右腳雖有多處受傷，仍順利將張嫌上銬，在張嫌身上及車內起出海洛因、安非他命等毒品共計91.93公克及改造手槍1把、子彈16顆，訊後依毒品、槍砲彈藥等罪嫌送辦。

南市警局長黃宗仁獲悉後，今至白河警分局頒發破案茶，白河警分局長陳建民也對員警表示慰勉，強調會持續積極查緝地區性販毒藥頭，杜絕毒品來源。

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