拿立委特助名片到酒店賒帳 3個月倒帳89萬

2017-12-26 11:12

［記者楊政郡／台中報導］41歲洪男印製某立委助理名片，獲得在「儷晶皇宮酒店」可以簽帳、月結的優惠，短短3個月消費達89萬餘元，期間開出3張支票，店家也都有照會銀行，可是到期還是跳票，台中地院依詐欺得利判1年2月，不法所得89萬餘元沒入或追徵價額。

判決書指出，洪姓男子打著薛姓立委特助的名片，向「儷晶皇宮酒店」黃姓總經理要求不要付現，讓他可以簽帳及月結，黃總經理誤信他有財力，從103年2月20日當天起，到2月28日，他個人或與友人來消費7次，消費額約30萬元，月底黃總要求結帳，洪男拿出一張力拓企業的客票，面額16萬餘元來支付，黃總向銀行照會無跳票紀錄，安心收下，到期日5月10日。

付了支票過關，洪嫌更大膽的來消費，黃總也認為是好客戶，之後到3月底、4月底來結帳，洪嫌又開了易而新公司客票（到期日6月10日）、桀竑公司客票（到期日7月10日），3張支票總計金額超過百萬（已超過消費總額），而每張黃總也都有去照會銀行，都沒有跳票紀錄。

因洪某明知首張支票5月10日將到期，一旦支票跳票，計謀將東窗事發，5月5日最後一次消費後洪嫌就不來，也都聯絡不上，3張支票一張張跳票，黃總才知上當了。

清查洪嫌每次消費酒菜、包廂費、女子坐檯服務費等，總計消費35次，金額89萬300元，洪嫌坦承消費，否認詐欺，法官認為是狡辯，台中地院依詐欺罪判洪嫌1年2月，不法所得89萬300元沒入、或追徵其價額。