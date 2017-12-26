BMW轎車撞飛老翁致死 駕駛聲稱車速僅60公里

2017-12-26 09:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕33歲黃姓男子開BMW轎車行經高雄市左營區，撞飛騎單車的78歲吳姓老翁致死。因老翁陳屍處離被撞點尚有一段距離，黃男卻聲稱車速僅60公里，且他行進方向為綠燈，所以肇事責任歸屬有待釐清。

警方指出，今天清晨約6點，黃男載朋友返家後，準備回路竹區住處，行經博愛與文自路口時，撞擊騎單車橫越馬路的老翁，老翁被撞飛一段距離，實際長度有待詳細測量。

警方強調，黃男經酒測，無酒精反應，因現場無其他目擊者，他的說詞有待釐清，將他依過失致死罪嫌移送法辦。