BMW轎車撞飛老翁致死 駕駛聲稱車速僅60公里

2017-12-26 09:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕33歲黃姓男子開BMW轎車行經高雄市左營區，撞飛騎單車的78歲吳姓老翁致死。因老翁陳屍處離被撞點尚有一段距離，黃男卻聲稱車速僅60公里，且他行進方向為綠燈，所以肇事責任歸屬有待釐清。

警方指出，今天清晨約6點，黃男載朋友返家後，準備回路竹區住處，行經博愛與文自路口時，撞擊騎單車橫越馬路的老翁，老翁被撞飛一段距離，實際長度有待詳細測量。

警方強調，黃男經酒測，無酒精反應，因現場無其他目擊者，他的說詞有待釐清，將他依過失致死罪嫌移送法辦。

  • 老翁的陳屍處，警方以藍色帳篷遮蓋。（記者洪定宏翻攝）

    老翁的陳屍處，警方以藍色帳篷遮蓋。（記者洪定宏翻攝）

  • 轎車擋風玻璃碎裂。（記者洪定宏翻攝）

    轎車擋風玻璃碎裂。（記者洪定宏翻攝）

  • 肇事的BMW轎車。（記者洪定宏翻攝）

    肇事的BMW轎車。（記者洪定宏翻攝）

  • 老翁遺留的單車。（記者洪定宏翻攝）

    老翁遺留的單車。（記者洪定宏翻攝）

  • 高雄市左營區博愛與文自路口發生死亡車禍，騎單車老翁被BMW轎車撞飛致死。圖中人車與本新聞無關。（取自Google地圖）

    高雄市左營區博愛與文自路口發生死亡車禍，騎單車老翁被BMW轎車撞飛致死。圖中人車與本新聞無關。（取自Google地圖）

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