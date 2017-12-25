影片曝光！男子酒後持刀逛大街嚇壞人 勇警奪刀制伏

台中市一名吳姓男子（右）20日酒後拿刀自殘，還帶著刀在烏日街頭閒晃，警方獲報將他團團圍住。（記者陳建志翻攝臉書爆料公社）

2017-12-25 20:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市35歲吳姓男子20日下午3點多酒後持刀自殘，造成左手腕流血，還拿著刀在烏日區中山路上閒晃，民眾見狀趕緊報警，有民眾今天在臉書《爆料公社》po出這段影片，可看到3、4名員警獲報到場，先朝吳男噴灑辣椒水，吳男卻跑進騎樓，一度持刀企圖刺向自己腹部，員警看到趕緊上前奪刀壓制，並將吳男送醫，所幸無大礙。

臉書《爆料公社》今天有民眾貼出一段影片，影片中吳姓男子手腕流血，右手還拿著一把刀在台中烏日區中山路上閒晃，民眾看到嚇壞紛紛走避，影片中可看到有3、4名員警前後將吳男圍住，並有員警持辣椒水朝吳男噴灑。

吳男見員警逼近，突然衝進一旁騎樓，突如其來的舉動，嚇壞圍觀民眾，現場傳來驚恐的尖叫聲，網友看到紛紛留言「好恐怖喔！」、「幹嘛拿刀出來嚇人，警察先生辛苦了」、「警察應該開槍的」，留言民眾大多支持員警強力執法。

烏日分局烏日派出所今天表示，這起事件發生在12月20下午，警局約3點48分接獲報案，立即派遣線上2組警網前往處理，見吳男情緒不穩已持刀割腕自殘，先安撫情緒要他把刀放下，並噴灑辣椒水壓制，吳男後來跑進騎樓後，一度拿刀想往自己肚子刺，員警見狀趕緊上前奪刀，將吳男上銬壓制，並通知消防隊送醫，因處置得宜，吳男傷勢無大礙，也沒有波及無辜民眾。

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