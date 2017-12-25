街頭陳抗警遭散播不實訊息 北市警：尚無提告打算

2017-12-25 18:19

〔記者王冠仁／台北報導〕針對勞團、學生日前上街抗議，卻演變成台北市區道路癱瘓、交通打結、民怨四起，抗議者事後還指控警方暴力執法，逮捕律師、強脫抗議者上衣等，但昨遭警方召開記者會駁斥、澄清。台北市長柯文哲今天遇到媒體時表示，要台北市警局自己考慮是否對散播不實消息的網友提告，市警局則說，目前尚未有提告打算。

警方說，有網友在抗議結束後於臉書發文，指稱抗議女子李容渝遭警方粗暴對待，衣服被撕毀還被上束帶，「讓全世界看到台灣國家政府警體系的暴力！」有律師也到北檢開記者會，指控律師到場協助警民溝通，卻遭警方逮捕。

對此，台北市中正一分局指出，李當時在北車東三門外抗議，經警方勸導仍不離去，6名女警要將她帶上警備車時，她不斷激烈掙扎，過程中她上衣被撩起；她不知何故竟脫上衣，還作勢要脫掉褲子。女警勸阻無效，才以「保護約束帶」將她包覆保護她隱私部位。

此外，當天抗議中並沒任何「逮捕行為」，警方針對占據路口抗議群眾多次舉牌警告、勸離未果，才以強制手段實施解散作為，對不願離去的民眾帶上警備車施以保護管束，過程中並未使用手銬、束帶等警具，並非逮捕。當時確實有律師在場，但警方也告知律師，要上車或離開都可自行決定，並無逮捕律師。