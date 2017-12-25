舉重國手淪詐騙車手 全中運金牌受傷後黯然蹈法網

2017-12-25 17:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局今年5月間轄區三義鄉自動櫃員機遭詐欺車手連續盜領3次，警方調閱沿線上百支監視器畫面比對後，發現19歲葉姓男子涉嫌重大，今天前往台南市將葉男拘提到案，葉男在國、高中時期曾是舉重國手，曾打破全國紀錄，今日卻淪為詐騙集團車手，令承辦警方搖頭不已，全案依詐欺罪送辦。

苗栗警方在5月18日發現轄內三義鄉自動櫃員機遭詐欺車手連續盜領3次，分別提領1萬元、3000元及1000元。苗栗警分局偵查隊透過全國警方所建立的LINE詐欺群組，查出葉男涉案，今天一早到台南市其住處，將他拘提到案。

警方查出，台南市籍的葉姓男子，國中、高中時期是舉重國手，他102年參加全中運挺舉及抓舉項目，拿下金牌，並破大會紀錄，也曾代表國家參加青少年組舉重比賽，風光一時，但因受傷黯然退出體壇，高二也休學。

因傷退出體壇 目前靠工地綁鋼筋維生

據葉男供稱，係透過臉書認識車手頭，車手頭要他5月18日搭車到台中市工作，後來才得知是要幫詐騙集團提領贓款，酬勞2％；葉男遂與同夥一路南下提領贓款，於5月24日在台南市新營區遭警方查獲並隨案查扣贓款45萬元，葉男獲釋後，目前僅靠到工地綁鋼筋工作，1天賺1800元維生。

苗栗警分局今天將葉男依詐欺罪送辦，並繼續向上追查幕後詐欺集團首腦及其他共犯。

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