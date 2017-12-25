新埔分局邀請中小學、家長認識新興毒品

2017-12-25 15:52

［記者黃美珠／新埔報導］今天是耶誕節，雖然沒有放假，但是濃濃的耶誕氣氛，讓很多年輕學子們仍準備課後相約聚餐、甚至跑趴！新竹縣新埔警分局有鑑於毒軟糖、咖啡包、彩虹菸等新興毒品可能流竄在夜店、各個歡樂趴上，特別找來境內的中、小學校方和家長會代表們一起座談，除了讓與會者認識這些新興毒品，也提醒大家如何一起關心自己的小孩，讓下一代遠離毒害！

除了因應年節節慶的歡樂趴，有學校代表也反應已經打工又吸菸的學生，是反毒環節中非常需要特別關心的一群！

原來他們在校內發現：學生在打工的場域很容易碰到有人主動提供香菸吸食的狀況，這平添了吸菸學生比不吸菸學生更容易染毒的風險。

所以有關單位除了要強力約制、稽查店家販賣菸品、或檳榔給未成年學子的行徑，對「打工族」學生在這方面也該多給予關心。

這場關西、新埔地區校園安全座談會由新埔偵查隊主辦，新埔分局長陳立祺親自主持。

新埔偵查隊特別從網路找來五彩繽紛的毒軟糖、以及彩虹菸的「長相」，提供與會的校方代表、各校家長會長們認識。另也選用外國的研究資料，讓在場者了解吸毒者的臉孔、樣貌會有何變化，提供這些為人師長者參考。

警方說，基本上吸毒者的外型普遍削瘦，臉部皮膚變化最明顯的就屬「安痘」，這是因為長期施用安非他命所致。

不過，警方也直言，隨著安非他命製造者多次被查獲，來源管制更嚴格後，已經取得不易。

另外安毒和海洛因的價格也因為比較高，一般學生不太買得起，所以目前對校園潛在最大威脅的就是前述的毒咖啡包、毒軟糖、以及彩虹菸等新興毒品。

其中彩虹菸又因外型酷炫等，讓很多年輕學子誤以為不會成癮、跑趴吸食又很帥，相對會比較輕易想要嘗試。

新竹縣毒防中心則呼籲家長和校方，新興毒品的成份不明，如果察覺到身邊的青少年作息不正常、白天嗜睡、情緒上暴躁易怒且會疑神疑鬼，總是跟大家保持距離，就要懷疑會不會有沾上新興毒品的可能。

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