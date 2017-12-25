驚！持改造槍枝自轟太陽穴 中年男命危

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化警分局今天下午證實，一名55歲的中年失業男， 疑因經濟壓力大，一時想不開，今天中午被人發現疑似持改造手槍射向太陽穴，警方趕抵現場把命危男子送往醫院急救，有生命危險。
彰化警方在現場找到一把改造手槍與6顆彈殼，手槍內也還有尚未擊出的子彈，警方正追查其槍枝來源和疑似輕生的念頭。
男子最近因為經濟問題，曾向友人透露輕生念頭，今天上午，男子親友找不到男子，趕緊報警協尋，警方接獲報案先到彰化縣貓羅溪邊搜尋，最後在貓羅溪畔的防汛道路發現男子的身影，男子倒臥在血泊中。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化警分局今天下午證實，一名55歲的中年失業男， 疑因經濟壓力大，一時想不開，今天中午被人發現疑似持改造手槍射向太陽穴，警方趕抵現場把命危男子送往醫院急救，有生命危險。
彰化警方在現場找到一把改造手槍與6顆彈殼，手槍內也還有尚未擊出的子彈，警方正追查其槍枝來源和疑似輕生的念頭。
男子最近因為經濟問題，曾向友人透露輕生念頭，今天上午，男子親友找不到男子，趕緊報警協尋，警方接獲報案先到彰化縣貓羅溪邊搜尋，最後在貓羅溪畔的防汛道路發現男子的身影，男子倒臥在血泊中。
熱門推播