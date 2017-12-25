凌晨夾藍芽喇叭不成功 兩男子竟持BB槍射擊疑洩憤

2017-12-25 15:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2名男子今天凌晨0點多，到桃園市楊梅區中山路一處夾娃娃機店面，花錢要夾藍芽喇叭卻沒成功，竟持著BB槍射擊夾娃娃機台後，開車離去，警方依監視器鎖定車號，將依毀損罪嫌追究他們的刑責。

今天凌晨2男子到夾娃娃機店面，花了50元想夾藍芽喇叭，卻沒能成功，警方說，2男子可能因此心情鬱悶，竟走出店外後，由其中1男持著BB槍返回店內，連續射擊多發後才離開。

夾娃娃機店面的業者上午查看時，發現夾娃娃機台玻璃上出現許多彈孔，趕忙報警，希望警方揪出2男賠償修理費用。