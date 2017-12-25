打死小三辯僅外傷 醋男判12年6月確定

2017-12-25 13:58

〔記者項程鎮／台北報導〕彰化市已婚男子梁智遠，懷疑在KTV工作的小三謝姓女子婚外情，得知謝女與男客出場醋勁大發，竟出拳將謝女活活打死，謝女昏迷時，梁男認為她只是外傷、未送醫，導致年僅36歲的謝女延誤就醫慘死，最高法院依傷害致死罪，判處梁男12年6月徒刑確定。

判決指出，33歲梁智遠已婚與元配分居，2016年7月31日凌晨聯絡不到謝女，遂與表弟及朋友一起到KTV找人，把謝女停在KTV旁的汽車砸毀洩憤，謝女接獲KTV通知，打電話給梁男，雙方對話時，梁男隱約聽到「歐遊」2字，推測謝女在「歐遊汽車旅館」內，隔天清晨到該汽車旅館內找人，值班的陳姓櫃檯人員說溜嘴，告訴梁男「510號房有酒醉客人入住，但剛才已經離開了」，劉男進房查看，發現謝女在房內，共宿男客已離去。

同日清晨6時30分許，梁男認為謝女與2男2女共同開房休息，可能已與男客上床，開始對謝女拳打腳踢，把謝女打癱地上，他認為謝女只受瘀青血腫外傷，沒有把謝女送醫，僅叫表弟開車把謝女載到梁男的住處休息，上午8時抵達後，3人各自休息，約2個小時後，梁男驚見謝女斷氣，雖實施心肺復甦術並送醫，但已是香消玉殞。

一審採信梁男沒有殺人犯意，而是「教訓」謝女時下手太重致死的辯詞，依傷害致死罪判處12年6月，梁男則主張他已賠償謝女雙親300萬元，希望減刑，台中高分院則認為，梁男不顧自己已有家室，仍和謝女交往，應更疼惜謝女，卻因謝女工作需與男客出場而吃醋，對謝女拳打腳踢致死，因此維持12年6月原判，上訴後遭最高法院駁回定讞。