20飆仔8小時繞台1圈 時速逾241公里被拍31張罰單

10輛跑車在國道飆車，其中1輛時速高達320公里。（資料照，記者湯世名翻攝）

2017-12-25 13:06

［記者楊政郡／台中報導］今年3月4日晚間21時許，由許姓男子召集20餘台改裝小客車（大部分是雙B），從國道5號到花蓮沿台11線到台東，沿南迴公路到屏東，又繞回國道3號北上後約凌晨6時左右各自回家，繞台灣一圈花了8個多小時，沿路飆車被拍到最高時數達241公里，多路段平均時數150公里至180公里，事後有人將飆車影像PO上網，公路警察逐一比對追查，台中地檢署依公共危險起訴田、陳、吳等3人（另涉他案），其餘許男等10餘人各以附帶捐款3至5萬元緩起訴，期間1年。

起訴書指出，今年3月4日21時許約20名飆仔，大部分是改裝的雙B小客車，在國道5號石碇服務區集結，然後出發沿國道5號到花蓮，再接台11線到台東，續行南迴公路到屏東，在由南州交流道上國道3號，一路北上，約翌日清晨6時左右離開國道3號，各自回家。

環島半夜飆車一圈花了約8小時餘，事後有人將飆車過程PO上網路，國道警察按圖索驥，並調閱沿途的監視器及測速照相，發現這一波有31張違規罰單，再回程烏日到快官路段，有飆上時速241公里（據被告行車紀錄器有拍到時速320公里以上，一旁還被超車，這種時速國道監視器及測速照相拍不下來），而各路段的平均時速都達150公里至180公里最頻繁，在平面道路上（速限50公里至60公里）竟也有飆出157公里，等於沿路不顧其他車輛及行人之安全。

國道警方逐一追查後，被告坦承飆車，田、陳、吳等3人因另涉他案聲請簡易處刑，其餘10餘人均給予緩起訴，附帶捐款3至5萬元，期間為1年。

相關新聞

比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車