和人妻嘴對嘴 互稱「寶貝」、「我愛你」挨告判賠

2017-12-25 12:43

〔記者黃建華／高雄報導〕別人妻不可戲！黃姓男子和一名人妻洪女出國旅遊，不但拍下嘴對嘴親吻照片，還以通訊軟體互傳「寶貝」、「我愛你」、「好想抱妳」等親密對話，案經洪女老公楊男發現，怒告2人侵害配偶法益並求償，高雄地院一審認為，任誰也無法忍受看到深愛的另一半和別人有如此親密行為，判黃男、洪女應連帶賠償楊男30萬元精神撫慰金。可上訴。

據了解，楊姓男子提告指出，他原本和妻子洪女婚姻美滿，去年發現老婆經常出門後行蹤不明，女兒也發覺媽媽行為有異，進而在洪女的手機發現有陌生男子與洪女的出遊親吻親密照片及曖昧簡訊，經將照片與簡訊擷取翻拍後，查知該男子為黃男。楊男不滿2人過從甚密，已侵害他的配偶權及婚姻生活，提告向2人求償精神慰撫金100 萬元。

高雄地院一審，根據楊男提供的妻子和黃男出遊嘴對嘴等親密照片，以及2人Line之對話互稱「寶貝」，「我愛妳」、「好想抱妳」等對話，認被告2 人互動親密，已超越一般朋友正常往來之情形，已屬男歡女愛之戀愛程度，若套用一般流行用語，可謂「友達以上，戀人已滿 」，且頻頻「放閃」。

法官判決指出，本院不認為任何仍深愛配偶之一方，親眼目睹配偶與第三人之上開親密照片及對話內容，內心不會遭受重大之打擊，而受有精神上痛苦。從而判2 人連帶賠償楊男非財產上損害依法自屬有據，並認為判賠30萬元為恰當。可上訴。