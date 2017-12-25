「洗美金」詐千萬元 嫌另助國外駭客詐財被訴

2017-12-25 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕詐欺慣犯文日升與林坤財共謀，以「白紙浸泡藥水變成美金」的戲法，詐得前經濟部長宗才怡丈夫、第一銀行前董事長陳建隆千萬元，林被依詐欺罪判刑2年定讞，文則被檢方發布通緝，今年7月到案；檢方另查出，文涉夥同女友安月賜，以升聯公司帳戶協助國外駭客集團詐財，今依詐欺、偽造文書罪嫌起訴2人。

檢方調查，文日升所涉犯罪事實可概分為兩大區塊，其一是與自稱美商電腦公司顧問的林坤財，共同詐騙陳建隆，其二則是協助國外駭客集團，以假e-mail亂入台灣某童裝公司與俄羅斯廠商之間的交易，使俄羅斯廠商誤將貨款匯至文日升實際掌控的升聯公司帳戶。

檢方發現，陳建隆透過女性密友陳品蓉介紹，認識有詐欺、偽造文書前科的50歲男子林坤財，林利用藥水讓白紙「洗」成美金的魔術手法，誆騙陳自己是筆2億5000萬元國際難民基金管理人，但因帳戶被凍結，急需1000萬元「疏通」，事後之後願意給5000萬元酬勞，陳因而誤信遭詐千萬元。

101年間，北檢依詐欺罪嫌起訴林坤財，法院判處林2年徒刑定讞，並對共犯文日升發布通緝；今年7月，刑事局將文緝獲歸案，但庭訊時文否認犯案，並將所有詐騙犯行推給林坤財，被檢方聲押禁見獲准，但因文另涉苗栗詐欺案被判刑定讞，被收押兩個月後現已於台中監獄服刑。

除了涉嫌與林坤財共謀詐騙，檢方另查出，文日升涉嫌找來女友安月賜擔任升聯公司負責人，協助國外駭客集團以亂槍打鳥方式，駭入國內一家童裝公司與俄羅斯廠商之間的e-mail中，再假冒台灣公司名義，提供升聯公司帳戶要求俄羅斯廠商匯款約500萬元。

檢方追查，文日升得手贓款後，一部分以現金提領，其餘再分次匯款至泰國，交付給國外駭客集團，但其中一筆錢卻出了問題，退回升聯的台銀帳戶，被檢方查扣，檢察官根據文日升與國外駭客集團的通聯記錄，認定他確涉詐欺犯行，今依詐欺罪將他與安月賜起訴。