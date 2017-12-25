警民合作追緝毒犯 共飲「英雄奶茶」惺惺相惜

因為洪男的鼎力相助，警方得以順利逮獲涂姓毒品通緝犯。（記者許國楨翻攝）

2017-12-25 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕「幫我攔住他、幫我攔住他!」台中市警員曾志忠日前追捕棄車逃逸狂奔的涂姓毒品通緝犯向前方行經的洪姓市民大喊，洪男看到警匪追逐畫面先是愣了一下，隨即反應過來衝上前撲向涂男，讓曾員得以擒拿術壓制涂男逮捕歸案，洪男見曾員為了追通緝犯跑得氣喘如牛，貼心的拿了一杯奶茶送給曾員，一付英雄惺惺相惜樣讓曾員直呼:「實在足感心，跑得再累都值得了!」

任職台中市第二分局永興派出所的曾員，本月20日巡經北區五常街與美德街口時碰到同在巡邏的同事上前打招呼，剛好經過的24歲涂姓毒品通緝犯看到3名警察在前面，心虛的下意識按了剎車仍被眼尖曾員餘光看見，立即由後追上看了一下涂男，發現涂男臉部皮膚狀況很差，長了很多不尋常面皰，依多年查獲毒品案件經驗判斷，極有可能是施用毒品導致攔下。

此時涂男假意停靠路邊突然踩下油門加速逃逸，曾員見狀立刻追上，涂男見警方不願放棄追緝索性棄車拔腿狂追，追緝同時曾員對著涂男前方一名同為24歲的洪姓飲料店老闆不斷大喊「幫我攔住他!」洪男回過神後不假思索就向涂男撲去，讓曾員得以擒拿術將涂男壓制，並呼叫線上警力前來支援逮人。

警方大讚洪男不畏危險的鼎力相助，得以順利逮獲通緝犯，熱血洪男則看到曾員為了追捕通緝犯跑得氣喘如牛，還貼心的跑回店內拿了一杯奶茶送給曾員，一付英雄惺惺相惜樣，讓曾員直呼:「實在足感心，跑得再累都值得了!」訊後將涂男解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音