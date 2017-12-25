鐵焊工搞大15歲國中生肚子 判刑11月還判賠25萬元

2017-12-25 12:11

〔記者黃建華／高雄報導〕邱姓鐵焊工人，已婚卻不安於室，兩年前邂逅1名15歲國中女生，五度引誘發生性關係，搞大小女生肚子，卻避不見面，案經被害少女報警提告，邱男刑事責任部分，經法院判刑11月定讞，目前已入獄服刑；民事部分，高雄地院民庭最近審結，判邱男應賠少女25萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，高中畢業、已婚從事鐵焊工作的邱姓男子，於2015年6 、7月間認識，當時年僅15歲的離家被害少女，之後並發展為男女朋友關係。

邱男明知被害少女性自主能力及判斷能力均尚未成熟，竟分別於同年7月25日至9月底期間，在2人同居處所，和少女發生性交行為5次，並造成少女懷有身孕，但邱男卻避不見面，少女始報警處理。

邱男被控刑事部分，案經法院判刑11月定讞，邱男目前已入獄服刑。

少女及母親另向高雄地院提起民事求償，指控邱男搞大少女肚子卻避不見面的犯行，令少女及母親承受極大之精神痛苦，主張邱男應賠償精神慰撫金100萬元。

不過，高雄地院民事庭審理則認為，邱男侵害少女性自主人格權、貞操權及身體權的故意侵權行為，對少女身心造成不良影響，自應對少女所受之精神上損害負賠償責任。但法官認為，少女請求之精神慰撫金應以25萬元為適當。可上訴。

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