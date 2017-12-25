女控前男友強押回家性侵 男辯是情侶仍送辦

2017-12-25 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區最近發生1件疑似押人性侵案，20多歲女子22日凌晨下班後，遭周姓前男友強押上車回女方住處後，周男涉以衣服綑綁女方雙手、性侵得逞。女方怒告前男友霸王硬上弓，但周男否認並說與女方仍是男女朋友關係，雙方各執一詞，訊後，警方仍依妨害性自主罪嫌將周男移送台南地檢署偵辦。

據了解，20多歲的女子小芳（化名）22日凌晨3時許，從南市中西區1家夜店工作後，走出店外欲等搭朋友的車回家，但出現的卻是與她剛分手10幾天的39歲前周姓男友。

小芳痛訴，與周男已分手10幾天了，周男的車突然停在她面前，前男友接著將她強推上車、載她回位於北區文賢路的租住處，期間周男對她說盡好話並藉口借廁所，讓她同意其進入屋內，想不到引狼入室，周男一進房間，就對她施暴。

小芳表示，當時她雙手被周男用房間內的衣服綁住，再強推上床性侵得逞，她當天一早等周男離開，立刻到醫院驗傷，晚間到轄區警分局提告前男友性侵。

警方於23日拘提從事廚師工作的周男，周男矢口否認對女方施暴，並稱與小芳還是男女朋友關係，因為小芳幾天前發現他的手機通訊軟體內與其他女生有曖昧對話的訊息，可能因此翻臉、憤而提告報復，還強調自己可提供車內行車紀錄器當佐證，並非強押女友上車。

由於男、女雙方各執一詞，案情有如羅生門，警方調查後仍依妨害性自主罪嫌將周男移送法辦。