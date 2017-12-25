龍騰、八馬公司吹噓健康食品療效又害1人

2017-12-25 11:13

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署依違反健康食品管理法起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人（審理中），該公司4萬餘名會員，犯罪所得32億餘元，檢方又查出吳姓被害人從102年3月至104年7月，每半年就2至5萬元購買龍騰的「倍喜克」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白）可說是長期愛用者，可是病情毫無改善，檢察官今天追加起訴。

日前有楊姓被害人（癌症患者）誤信「王文欽博士」的健康食品療效，103年8月加入八馬直銷公司會員，陸續購入高價之「倍喜克」等健康食品，104年初出現子宮大量出血，差點要了一條命，105年9月間調查局台中市調查處等單位出動300人次，查扣大批宣稱誇大療效的健康食品「倍喜克」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白），宣稱可調解血指、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，吃了給你「超人的能量」，還能排除體內癌細胞等，都是未經許可輸入、販售之健康食品。

起訴書指出，王文欽對外宣稱擁有台大物理系學士，美國紐約生化物理博士學位，吹噓是聯合國衛生組織WHO會員，都拿不出證明。102年起以龍騰公司名義未經許可進口「倍喜客」（大白，指大瓶白色）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白）等瑞士廠商生產之食品，宣稱療效可調節血指、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，吃了他的影養食品，細胞會充滿營養、活力，細胞健康後自然能修復受損器官，似是而非。

據調查，其實進口每小瓶80元（小白）、100元（小紅），大瓶（大白）190元，以3瓶一組6090元出售，成為會員後優待價4700元。

吳姓婦人因有長期失眠、頭疼，患有自主神經系統疾患，102年起每半年花2萬8350元（買了3次），104年3月加碼買3萬3590元，104年7月再加碼買5萬6700元，可說是長期愛用戶，且耐心服用，可是病情毫無改善。檢方依詐欺取材等罪追加起訴王文欽。