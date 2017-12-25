一場車禍雙響炮 撞出失蹤人口及通緝犯

2017-12-25 10:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局警方日前處理一件無人受傷的交通事故，卻因員警對周遭環境高度的觀察力，意外在現場查獲與事故無關的鄭姓智能障礙走失人口及謝姓女通緝犯，除立即通知家屬將鄭男帶回，另將謝女依法解送歸案。

台中市北區錦南街、錦中街口上週發生一起自小貨車與機車擦撞的交通事故，第二分局育才所警員曹祖漢、王柏智獲報到場處理發現無人受傷，在維持交通秩序時卻撇見一名身材壯碩的23歲鄭姓年輕男子在貨車旁徘徊，看到員警又有閃避動作，此時貨車駕駛隨即叫鄭男去旁邊人行道上等待。

只是鄭男呆坐路邊，一直猛抓頭、表情呆滯，引起員警注意上前盤查，經查發現他是智能障礙走失人口，隨即帶返所通知家屬撤尋；同時間警方在現場又看到28歲的謝姓女子戴著安全帽，牽著一部沒有車殼，電線外露的機車站在路旁默默注視著車禍，但謝女站在路口約30分鐘引起警方注意上前詢問盤查，赫然發現謝女是名肇事逃逸通緝犯。

警方詢問貨車駕駛，他表示從事夜市擺攤生意，鄭男和謝女都是他的員工，因發生車禍才打電話給謝女到現場協助處理，警方查出有多次失蹤記錄的鄭男在十月中旬再度走失，

期間貨車駕駛覺得他可憐供吃住收留做為員工，鄭男因日子過得去索性就不回家了，警方聯繫鄭男阿公及爸爸帶回鄭男，感謝警方協助找回親人。

警方表示，沒想到處理一件單純的車禍，竟因細心觀察同時查獲一名走失人口及一名通緝犯，一案雙響炮，讓員警都覺得很有成就感。