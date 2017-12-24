朴子市卡拉ok發生兇殺案 兄弟2人遭刺1重傷

2017-12-24 20:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市一間卡拉ok發生兇殺案，王姓兄弟今天傍晚疑到卡拉OK店勸架時，遭陳姓男子持刀刺殺，哥哥頸部被刺中，弟弟頸部被劃傷，送往嘉義長庚醫院救治，哥哥傷勢重，頸部下巴胸口受傷，插管治療，將送加護病房觀察。

警方初步調查，涉案的34歲陳姓男子在卡拉OK與酒客吵架，王姓兄弟到場勸架卻遭陳某刺殺；42歲王兄遭刺重傷，34歲王弟要搶刀時，也被陳某用刀劃傷頸部，救護人員到場將2人送醫治療。

陳姓男子事後被警方逮捕，但他因酒醉，尚在釐清行兇原因。

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