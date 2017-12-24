台北西區失控抗爭「馬拉松」 這些人將被法辦

23日抗議勞基法修法遊行到晚間抗議者四處流竄台北西門町，中華路交通一度癱瘓。（記者羅沛德攝）

2017-12-24 18:59

〔記者王冠仁／台北報導〕勞團、學生等團體昨天上街抗議勞基法修法，但入夜後卻脫序演出「西區馬拉松」，且爆發多起衝突。警方目前根據初步的蒐證，發現全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢、自由台灣黨成員李容渝、高教工會成員陳柏謙、公投護台灣聯盟成員李嘉宇，涉嫌違反集會遊行法，將再傳喚他們到案製作筆錄並送辦。

至於率領群眾佔據台北市西區各種大路口的李容渝、陳柏謙、李嘉宇，則涉嫌違反公共危險罪，警方後續也將一併傳辦。

抗議男子謝毅宏在抗議期間涉嫌踢踹一名特勤員警腹部，他昨天被帶往保安大隊隊部保護管束，並將依社會秩序維護法第85條移請檢方裁處。另名翁姓男子則是無故攜帶一把木劍到場，他與無故攀爬拒馬的呂姓男子、劉姓男子也將依違反社會秩序維護法送辦。

此外，王姓男子涉嫌阻擋公車前進，桃園市產業總工會顧問毛振飛指揮群眾企圖衝進行政院時，一名郭姓男子涉嫌伸手抓傷員警臉頰，也將被依妨害公務罪嫌送辦。

警方說，由於昨天抗議時程長且地點多，蒐證影帶短時間內無法依依檢視完成，後續若在蒐證影像中發現不法行為，也將針對脫序者陸續傳辦到案。