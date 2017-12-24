抗爭中警遭拒馬敲頭、手指抓傷...署長溫馨慰問基層傷勢

警政署長陳家欽（右）慰問右手中指骨折的中正一分局李姓女巡官。（記者鄭景議翻攝）

2017-12-24 19:06

〔記者鄭景議／台北報導〕勞團、學生等團體昨天上街抗議勞基法修法，400多名抗議群眾在主辦單位宣布活動結束後仍不願離去，抗議群眾在台北西區流竄至今凌晨1時許，多名維安員警受大小傷，今日警政署署長陳家欽到各派出所慰問，還親視察員警頭部傷勢，場面溫馨。

昨日勞基法陳抗，多名員警受傷，傷勢最重的是中正一分局李姓女巡官，在行政院前推擠衝突中，右手中指骨折，今日要開刀救治；松山、士林警分局也有多名員警輕傷。

陳家欽今日前往各派出所慰問，先至中正一、士林、中山警分局探望，再至松山警分局三民、松山所，松山所剛畢業2個月的員警施順勝在陳抗搬運拒馬時被敲到頭，陳家欽也親自探望，並且發放紅包獎勵。

除了施員以外，松山分局偵查隊長黃水願也在執勤中遭民眾抓傷手指見血，中正一、士林更有巡佐及員警臉部被抓傷、腿部擦傷；多名基層員警都說，長時間未休息，又有同事受傷，另人十分疲倦。

陳家欽說，此次陳抗員警們不但長時間值勤，更盡力安撫情緒激動的民眾，相當辛苦；據了解，陳家欽晚間還將前往松山所、大直所，之後到台大醫院探望手指骨折正要動手術的李姓女巡官。