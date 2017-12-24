台南十大易肇事路段 永康區占四條居冠要小心

2017-12-24 18:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊統計今年南市十大易肇事路段，並公布在臉書社群，希望大家能彼此叮嚀「出門開心，路程當心，讓家人安心！」。交通大隊長楊慶裕表示，今年南市死亡車禍有一六三件、一六三人死亡，造成家庭破碎，駕駛人務必嚴守交通規則、小心行車。

冷氣團接連報到，洋溢年節歡樂氣氛的耶誕節和元旦即將到來，南市警交通大隊為提醒用路人注意團圓、出遊及通勤路況、行車安全，再統計今年度南市十大易肇事路段，這十大路段依交通事故件數多寡，排名依序為（一）永康區中華路二四六件、（二）永康區中山南路一四一件、（三）安南區安和路一二０件，前三名車禍案都超過一百件。

第四名路段之後年度車禍案都不滿百件，（四）東區中華東路、（五）永康區大灣路、（六）永康區中正南路、（七）仁德區中正路、（八）東區東門路、（九）安南區海佃路、（十）北區公園路。前十大路段中，永康區就占了四條，居全市各區之冠，顯示永康區車禍案多，值得用路人多留意。

交警大隊為輔助駕駛人提高警覺、遵守交通規則，今年除持續取締惡性違規、提報加強改善交通設施工程建議二七八件，更加碼徵召「道安守護生力軍─移動式爆閃警示燈」一０五二組，運用大數據定期分析事故肇因、時段、道路型態並實地評估，與各分局共同佈設在本市快速道路、郊區省道等車速較快的路段、彎道、山區道路、陡坡、路幅縮減等易肇事地點，機動調整位置，讓駕駛人能反射動作地減速查看往來人車、路況及依速限行駛。