反勞基法修法遊行走了樣 女警被抗議群眾折斷手指

2017-12-24 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕為了表達反對勞基法修法的訴求，大批群眾在昨天（23日）透過集會遊行來抗議，遊行到後來竟變成抗議民眾在北市街頭脫序混亂，阻礙交通。雖然最後經過警方柔性勸導，人群才逐漸散去，但過程中也造成23名員警受傷，其中還有一名女警的手指被折斷送醫，可想當時場面之混亂。

此次勞基法修法被不少人譏為根本是在剝削勞工，勞工團體也批評這根本是在「架空勞基法」，勞工權利等同於倒退30年。根據《中央社》報導，為表達不滿，昨天由勞工、學生、社運等團體所發起的「反勞基法修惡大遊行」出現在北市街頭。但活動結束後，仍有不少民眾不願就此散去，四處集結，造成交通大亂，其中約有60名左右的抗議者被警備車載走，而警方也表示將持續蒐證，並依違反「社會秩序維護法」偵辦。

台北市警察局中正一分局副分局長于增祥也表示，因為抗議群眾已經嚴重影響用路人權益，警方當下只得依法強制命令他們解散。過程有一名18歲翁姓男子攜帶木劍在北車東三門附近欲襲警；還有一名24歲謝姓男子在行政院前以腳踹員警，兩人都已涉嫌違反社維法，將移送台北地方法院台北簡易庭裁處，至於其他人也將持續蒐證，確認是否有攻擊事件，事後傳辦。

于增祥指出，在昨天的集會遊行活動中，共造成23名警員受傷，其中在中正一分局的李姓女警傷勢最為嚴重，初為人母的她在行政院首波衝突中，遭民眾折斷手指，緊急送台大醫院開刀救治。對此，于增祥表示不捨，認為警察也有個人權益，呼籲民眾集會遊行時能夠保持理性，不要對警方施以暴力。